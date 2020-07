Twitter in schijnwerpers op Wall Street na hack

Gepubliceerd op | Views: 520 | Onderwerpen: Twitter

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag lager te gaan openen. De belangstelling op Wall Street gaat onder meer uit naar Twitter, na een omvangrijke hack bij het bedrijf. Verder verwerken beleggers resultaten van onder meer Bank of America, Morgan Stanley en Johnson & Johnson, plus cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen en detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten.

De Twitteraccounts van meerdere prominenten en grote bedrijven zijn enige tijd gekaapt geweest door oplichters. Er is om donaties in bitcoins gevraagd op de accounts van bedrijven als Apple en Uber en prominenten als rapper Kanye West, de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en miljardairs Bill Gates, Michael Bloomberg, Jeff Bezos (Amazon) en Elon Musk (Tesla). Het aandeel Twitter staat in de min voorbeurs.

Bank of America zag de winst in het tweede kwartaal flink dalen omdat miljarden extra opzij werden gezet voor verliezen op slechte leningen. Daarmee volgt de bank het voorbeeld van andere grote banken in de VS, zoals JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo. Zakenbank Morgan Stanley boekte juist een veel hogere winst, dankzij de toegenomen handelsactiviteit op de beurzen.

J&J

Medisch concern Johnson & Johnson (J&J) heeft in het afgelopen kwartaal minder omzet en winst in de boeken gezet. De onderneming verkocht met name minder medische apparatuur, omdat ziekenhuizen wereldwijd veel reguliere operaties hadden uitgesteld wegens de coronapandemie. Wel werd het bedrijf positiever over de aangepaste winst in heel 2020.

Branchegenoot Abbott Laboratories openden eveneens de boeken. Ook aluminiumconcern Alcoa kwam met cijfers.

De eerste uitkeringsaanvragen in de VS kwamen vorige week uit op 1,3 miljoen, wat een fractie lager is dan aantal vorige week. Daarmee werd de kleinste afname van het aantal WW-aanvragen sinds maart gemeten. De detailhandelsverkopen in de VS namen in juni met 7,5 procent toe op maandbasis. Economen hadden voor juni op een plus met 5 procent gerekend.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 0,9 procent hoger op 26.870,10 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 3226,56 punten en technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,6 procent tot 10.550,49 punten.