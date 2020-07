J&J voelt uitstel reguliere ziekenhuisoperaties in resultaat

Gepubliceerd op | Views: 299

NEW BRUNSWICK (AFN/RTR) - Medisch concern Johnson & Johnson (J&J) heeft in het afgelopen kwartaal minder omzet en winst in de boeken gezet. De Amerikaanse onderneming verkocht met name minder medische apparatuur, omdat ziekenhuizen wereldwijd veel reguliere operaties hadden uitgesteld wegens de coronapandemie.

De omzet in het tweede kwartaal daalde daardoor op jaarbasis met bijna 11 procent tot 18,3 miljard dollar, waarbij de omzet uit medische hulpmiddelen met bijna een derde afnam. De nettowinst bedroeg 3,6 miljard dollar, wat een daling van ruim 35 procent is ten opzichte van een jaar eerder. Over de aangepaste winst in heel 2020 werd J&J juist positiever.

J&J is één van de farmaceuten die werkt aan een coronavaccin. Tests van het middel met mensen beginnen deze maand. Mocht het vaccin worden goedgekeurd, dan wil J&J het zonder winstoogmerk aanbieden ter bestrijding van de pandemie, zei topman Alex Gorsky.