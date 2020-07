Beurzen lager richting ECB-besluit

Gepubliceerd op | Views: 936

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten donderdag verliezen zien. Beleggers namen gas terug na de recente opmars en keken vooral uit naar de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB), die later op de dag bekend worden gemaakt. Op het Damrak stond het aandeel Heineken onder druk na een winstalarm van de bierbrouwer.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,1 procent in het rood op 571,51 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 769,75 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 0,8 procent omlaag.

Techinvesteerder Prosus was de grootste daler in de AEX met een verlies van 3,5 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield voerde schaarse stijgers aan met een plus van 1,1 procent.

Heineken

Heineken zakte 2,6 procent. De brouwer heeft duidelijk last van de coronacrisis. Door de sluiting van de horeca verkocht Heineken niet alleen minder bier, maar in doorsnee ook tegen een lagere prijs. Het bedrijf leed een verlies van 300 miljoen euro in de eerste jaarhelft en schreef 550 miljoen euro af op bezittingen. Sinds het dieptepunt in april is volgens de brouwer al wel weer sprake van herstel.

Bij de middelgrote bedrijven sloten biotechnologiebedrijf Pharming en industrieel toeleverancier Aalberts de rij met minnen van rond 1,9 procent. Vastgoedbedrijf Eurocommercial Propeties ging aan kop met een plus van dik 2 procent.

Zalando

In Frankfurt dikte Zalando 3 procent aan. De Duitse webwinkel heeft naar eigen zeggen een zeer sterk tweede kwartaal gedraaid en is positiever gestemd over zijn resultaten voor heel 2020. Het bedrijf rekent nu op een hogere winst dan eerder gedacht doordat mensen meer onlinewinkelen door de coronapandemie.

Richemont raakte ruim 5 procent kwijt in Zürich. De verkoop van luxehorloges en juwelen van het Zwitserse concern is het afgelopen kwartaal bijna gehalveerd ten opzichte van een jaar geleden. De eigenaar van juwelenmerk Cartier en horloge- en pennenmaker Montblanc waarschuwde eerder al dat de coronacrisis een enorme impact zou hebben.

De euro noteerde op 1,1393 dollar tegenover 1,1418 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper op 40,68 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 43,40 dollar per vat.