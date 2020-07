EU-hof: Amerikaanse privacybescherming EU-burgers onvoldoende

Gepubliceerd op | Views: 352 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - Het Europees Hof van Justitie vindt dat de persoonsgegevens die bedrijven vanuit Europa naar de Verenigde Staten sturen minder goed zijn beschermd dan in de Europese Unie. Het hof heeft het zogenoemde Privacy Shield uit 2016 nietig verklaard, de regeling waarmee de Europese Commissie toestemming geeft voor het doorgeven van persoonsgegevens naar de VS.

De uitspraak betekent volgens ingewijden dat Brussel opnieuw met Washington zal moeten gaan onderhandelen over betere privacybescherming.

De zaak draaide om een klacht van de Oostenrijkse privacyactivist Maximilian Schrems over Facebook Ireland. Schrems had bij de Ierse autoriteit voor databescherming (DPC) geklaagd over de doorgifte door Facebook Ireland van persoonsgegevens aan haar moederbedrijf Facebook Inc. in de Verenigde Staten. Hij vroeg zich af of die wel voldoende beschermd waren. DPC vroeg de Ierse rechtbank om raad, die vervolgens het EU-hof om een uitspraak inschakelde. Eerder won Schrems al een soortgelijke zaak over doorgifte van persoonsgegevens naar de VS. In 2015 vernietigde de rechter het zogeheten Safe Harbour Programme, de voorganger van het Privacy Shield.

Mooie opsteker

Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66) noemt de uitspraak "een mooie opsteker voor die groeiende groep Europeanen die zich bekommert om privacy en persoonsgegevens, maar een afgang voor de Europese Commissie. Het EU-parlement heeft keer op keer geëist dat de commissie zich veel steviger opstelt tegenover de Amerikanen en herhaaldelijk opgeroepen Privacy Shield in te trekken, maar de commissie en de nationale regeringen bleven koppig vasthouden. Vandaag worden ze opnieuw teruggefloten door het EU-hof".

Volgens haar betekent de uitspraak in feite dat bedrijven per direct geen persoonsgegevens meer legaal kunnen doorgeven van de EU naar de VS. "Europa moet niet met zich laten sollen. De commissie moet nu zo snel mogelijk met de Amerikaanse regering om de tafel om tot een nieuw juridisch waterdicht akkoord te komen, met goede privacybescherming en rechtszekerheid voor burgers en bedrijven."

Schrems laat aan persbureau Reuters vanuit Wenen weten dat de uitspraak "er perfect uitziet". Hij zegt dat de juridische basis waarmee 5000 Amerikaanse bedrijven persoonlijke data uit de EU importeren door het hof is onderuitgehaald.