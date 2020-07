'Vooral bedrijfsresultaat Heineken valt tegen'

Gepubliceerd op | Views: 1.118 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Bij de voorlopige handelsupdate van Heineken viel met name het bedrijfsresultaat in negatieve zin op. Dat concluderen kenners van KBC Securities in een reactie.

Heineken wordt hard geraakt als gevolg van de coronacrisis die de bierverkopen duidelijk in de weg zitten. Volgens KBC viel de daling qua volumes nog wel mee. Bij de omzetontwikkelingen was, met de daling van de prijs per hectoliter, wel sprake van een onverwachts negatief effect.

De lockdowns in verschillende landen waar horeca gesloten bleef, deden het bedrijf geen goed. Doorgaans geldt voor cafés en restaurants dat Heineken een hogere marge haalt.

Dieptepunt voorbij

Volgens KBC is Heineken het dieptepunt van de crisis wel voorbij. Zeker omdat, ondanks mogelijke nieuwe besmettingspieken, regeringen naar verwachting niet meer tot volledige lockdowns zullen overgaan. Dit is goed nieuws voor de bierconsumptie in de toekomst.

KBC handhaafde zijn advies accumulate op Heineken, gelet ook op prestaties in het verleden en het gegeven dat de crisis tijdelijk is. Het koersdoel werd met 5 euro verlaagd tot 90 euro. Het aandeel Heineken stond donderdag in de vroege handel onderaan de AEX-index met een verlies van 4,2 procent op 82,88 euro.