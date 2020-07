'Extra lening WDP positief nieuws'

Gepubliceerd op | Views: 521

AMSTERDAM (AFN) - WDP maakt met behulp van een nieuw financieringspakket van 150 miljoen euro verdere groei in Roemenië mogelijk. Dat concluderen analisten van KBC Securities, die de nieuwe lening als positief nieuws zien.

Met de overeenkomst met de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling over het krediet laat WDP zien zich toe te willen leggen op het Oost-Europese land. Roemenië is volgens de marktvorsers een interessante markt, omdat de lonen er relatief laag zijn. Daarnaast willen steeds meer bedrijven in Europa productieprocessen en voorraden weer dichter bij huis hebben, nu de coronapandemie de zwakke plekken van te uitgestrekte productie- en distributieketens heeft blootgelegd.

KBC hanteert een buy-advies voor WDP bij een koersdoel van 29.00 euro. Het aandeel stond donderdagochtend omstreeks 09.25 uur 0,4 procent hoger op 24,89 euro.