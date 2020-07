Chipmaker TSMC positiever gestemd over omzet

Gepubliceerd op | Views: 107

TAIPEI (AFN) - De Taiwanese chipmaker TSMC heeft zijn verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. Het bedrijf rekent nu op een omzetgroei van 20 procent, meldde de bedrijfstop in een conference call met analisten.

Eerder ging het bedrijf nog uit van omzetgroei die tussen de 15 en 18 procent zou liggen. Chipfabrikanten profiteren door de coronacrisis van het toegenomen thuiswerken, waardoor steeds meer servers en datacenters nodig zijn om al het internetverkeer op te vangen.

Die meewind is terug te zien in de kwartaalcijfers van TSMC. In het tweede kwartaal steeg het nettoresultaat op jaarbasis met 81 procent tot 120,8 miljard Taiwanese dollar (3,6 miljard euro). Eerder deze week meldde het Taiwanese bedrijf al een hogere omzet in juni dan alom werd verwacht.

Belangrijke graadmeter

De resultaten van TSMC gelden als een belangrijke graadmeter voor de techindustrie, omdat de chipmaker grote spelers tot zijn klanten mag rekenen. TSMC is onder meer een van de belangrijkste toeleveranciers van techreus Apple, maar ook van het Chinese Huawei.

Zelf is het bedrijf een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. Het schroefde eerder zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar terug.