Crisis zorgt voor verlies van honderden miljoenen bij Heineken

Ik durf het bijna niet te zeggen maar het valt me mee. Geen voetbal (in stadions) geen hotel/restaurant/café/pretparken/bioscopen bezoeken... of werkborrels.Natuurlijk thuis kan er ook gedronken worden. En de familie Heineken kennende komen ze er sterker uit met meer "macht" in de panden die ze pachten, dus korte termijn en lange termijn. Of zie ik het helemaal mis?