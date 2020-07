Werkloosheid stijgt naar 4,3 procent in juni

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: werkloosheid

DEN HAAG (AFN) - Het aantal werklozen in Nederland is in juni met 74.000 gestegen tot een totaal van 404.000. Daarmee had 4,3 procent van de beroepsbevolking geen werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het werkloosheidscijfer is daarmee aanzienlijk gestegen ten opzichte van mei, toen nog 3,6 procent van de beroepsbevolking zonder werk zat. Vooral onder jongeren slaat de crisis toe. In de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar steeg de werkloosheid van 9,7 procent tot 10,7 procent.