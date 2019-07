Balcaen en Waterland kleiner in Fagron

Gepubliceerd op | Views: 646

ROTTERDAM (AFN) - De Belgische miljardair Filiep Balcaen en Waterland Private Equity Fund VI hebben hun belang in Fagron verkleind. Dat blijkt uit een melding van de apothekerstoeleverancier. Balcaen en Waterland hebben nu gezamenlijk 21,08 procent van de aandelen in handen. Een overeenkomst tussen Fagron en de investeerders om in onderling overleg te handelen, is verlopen.

Het aantal aandelen dat Balcaen en Waterland nu in handen hebben, bedraagt 14.537.545. Bij de vorige melding was dat nog 22.328.965 stuks. De nieuwe melding werd gedaan omdat het belang van de partijen onder de 25 procent kwam.