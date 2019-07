'Grote banken in focus op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: banken

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan dinsdag naar verwachting zonder grote koersuitslagen openen, nadat maandag op de valreep nieuwe records werden behaald op Wall Street. De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Wells Fargo.

JPMorgan Chase lijkt lager te gaan openen. Weliswaar boekte de grootste bank gemeten naar bezittingen van de Verenigde Staten in het tweede kwartaal een recordwinst, maar liet zich wel iets voorzichtiger uit over de rente-inkomsten dit jaar. Goldman Sachs staat juist op winst voorbeurs. De zakenbank boekte beter dan verwachte resultaten en verhoogt het dividend. Wells Fargo, de grootste hypotheekverstrekker van de VS, verhoogde de winst.

Maandag trapte Citigroup al het cijferseizoen op Wall Street af. De resultaten van de bank werden lauw ontvangen. Deze week melden branchegenoten Morgan Stanley en Bank of America eveneens kwartaalprestaties.

Trump

Medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) staat op winst in de handel voor opening, na een verhoging van de omzetverwachtingen voor het gehele jaar en een hoger dan verwachte kwartaalwinst.

Verder staat Google-moederbedrijf Alphabet in de schijnwerpers na uitspraken van president Donald Trump. Hij liet weten te gaan kijken naar berichten over samenwerking van Google met de Chinese overheid, na de beschuldigingen van landverraad tegen het internetconcern door miljardair en techondernemer Peter Thiel. Daarnaast zou de Europese Commissie formeel onderzoek gaan doen naar webwinkelgigant Amazon, vanwege mogelijk misbruik van verkoopgegevens van concurrenten.

Detailhandelsverkopen

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de detailhandelsverkopen in de VS in juni met 0,4 procent zijn gestegen vergeleken met mei. Dat is sterker dan economen hadden gedacht. Tevens zijn er gegevens over onder meer de import- en exportprijzen, industriële productie en bedrijfsvoorraden in de VS.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag na een wat schommelende sessie met een plusje van 0,1 procent op 27.359,16 punten. De brede S&P 500 steeg een fractie tot 3014,30 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 8258,18 punten.