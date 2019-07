Trump: onderzoek naar band Google en China

Zo gaat dat....



Gewoon iemand betichten en ze krijgen straf.



Dat is tegenwoordig nu ook mogelijk in een democratie.

Vroeger bestond dit alleen in fascistische landen. Een Heksenjacht en zonder veroordeling een groep mensen of bedrijf veroordelen en bestraffen.



Was dat niet ten tijde van WOII ook zo ?.



Je vraagt je af waarom schrijvend NL zo stil zijn...

Propoganda, betichten, zwarte lijst, bestraffen op basis van verdenkingen, het mag allemaal binnen een democratie.