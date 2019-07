'Omzet TomTom zakt terug'

Verwachtingen zijn laag, dus het kan naar mijn bescheiden mening op de korte termijn alleen maar meevallen. De omzet Consumer daalt, maar de marges stijgen door de nieuwe en sterk groeiende SaaS-omzet uit Automotive en Enterprise.

Ik verwacht bij meevallende cijfers morgen ergens +10%-+15%.





Interesanter dan hijgerige kwartaalcijfers is het om naar de lange termijn te kijken.



TomTom heeft de afgelopen 10 jaar unieke real-time technologie ontwikkeld voor autonoom rijden. De totale investering in de real-time HD-maps & Services is ergens ca. 6-7 miljard (initiele aanschaf maps 2,9 miljard + uitbreiding naar rest vd wereld en ontwikkelkosten 300 miljoen per jaar real-time platform).

Vooral direct in de kosten weggeboekt en ook de initiële map is de afgelopen 10 jaar maximaal afgeboekt (fiscaal interessant).



Inmiddels staat er een bedrijf dat klaar is voor veiliger en autonoom rijden (via Baidu en Zenrin heeft men de nieuwe wereldstandaard voor real-time HD-tech in handen). Einde jaar ca 400 miljoen in kas en geen schulden.



Voor ca 1 miljard aan waarde krijg je unieke technologie in handen die ca. 7 miljard heeft gekost (wil je zoiets vanaf nul opbouwen, dan ben je 5-10 jaar bezig en snel >10 miljard verder; met alle risico's van dien).

Die nieuwe HD-technologie levert nu nog weinig op,maar de markt groeit volgens de techanalisten spectaculair van nu nihil naar 7 miljard in 2023 en 2500 miljard aan HD-tech rond 2035.



TomTom heeft nu 100% marktaandeel in HD-maps (de eerste geheime deals van 2 grote autofabrikanten zijn binnen).

In Automotive bedraagt het marktaandeel ergens rond de 35%. Goddijn verwacht dit op te krikken naar 50%.



Stel het marktaandeel wordt slechts 25% en ook de markt wordt slechts de helft van wat de analisten verwachten, dan nog heb je het bij een SaaS-marge van 85% over ca. 204 euro wpa in 2035.