Duitse beleggersvertrouwen nog verder omlaag

MANNHEIM (AFN) - Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie is in juli verder gedaald. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut ZEW. Het is de derde maand op rij dat het vertrouwen van Duitse beleggers afneemt.

De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op een stand van min 24,5 tegen min 21,1 een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een niveau van min 22 gerekend. Ook de beoordeling van de huidige situatie is verslechterd.

Het sentiment staat onder druk door aanhoudende zorgen over de wereldwijde handelsspanningen en de economische afzwakking van de Duitse economie. Zo waarschuwde president Jens Weidmann van de Duitse centrale bank dat de economie van Duitsland in het tweede kwartaal een lichte krimp kan laten zien.

"De aanhoudende negatieve trend bij inkomende orders in de Duitse industrie heeft waarschijnlijk het pessimistische sentiment onder experts op de financiële markten versterkt", aldus het ZEW. Het economisch onderzoeksinstituut verwacht voorlopig nog geen einde van de problemen voor Duitse exporteurs.