'Deal is positieve stap voor TKH'

AMSTERDAM (AFN) - Het is goed dat TKH Group niet helemaal uit zijn industriële connectivity-activiteiten stapt. Dat zeggen analisten van KBC Securitites. Zij verwelkomen de stap van het bedrijf om de activiteiten met een lagere marge af te stoten, maar tegelijk vinden ze het een goede zaak dat TKH op deze manier "opwaarts potentieel" behoudt door de samenwerking met Torqx. Ook analisten van ING reageren positief.

De marktvorsers van KBC wijzen er verder op dat de deal niet als een verrassing komt. TKH had vorige maand al aangekondigd het bedrijf te willen versimpelen en stroomlijnen. De opbrengsten van de desinvesteringen zullen waarschijnlijk geïnvesteerd gaan worden in activiteiten waar veel groei te behalen valt. Een nieuwe "disruptieve technologie" kan TKH volgens KBC goed gebruiken en het is belangrijk om daar tijdig in te investeren. Het ontwikkelen van een nieuwe technologie duurt immers vaak zo'n vijf tot zeven jaar.

KBC handhaaft zijn advies voor het aandeel op Buy, met een koersdoel van 62 euro. Bij ING blijft het advies ook op Buy, met een koersdoel van 65,50 euro. Het aandeel TKH noteerde dinsdag in de vroege handel 1,8 procent hoger in de MidKap op 54,75 euro.