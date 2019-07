Flinke omzetgroei voor supermarktketen Jumbo

Rijkevorsel ? Is 'n te kleine gemeente en slecht gelegen voor 'n eerste winkel in België, volgens mij.

Wel dichtbij Hoogstraten waar veel bemiddelde oudere Nederlanders wonen. Had Jumbo in België echt een aanval willen doen op AH, hadden ze beter voor Brasschaat gekozen waar zowel een AH is als een Delhaize.