Ryanair: problemen met 737 MAX drukken groei

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: luchtvaart

DUBLIN (AFN/BLOOMBERG) - Ryanair groeit komende winter en in de zomer van 2020 waarschijnlijk minder hard dan gehoopt. De van oorsprong Ierse luchtvaartmaatschappij wijt dat aan de problemen met de Boeing 737 MAX. De prijsvechter verwacht wel dat nog dit jaar weer met de toestellen kan worden gevlogen.

De 737 MAX wordt wereldwijd aan de grond gehouden na twee dodelijke vliegtuigongelukken met een toestel van dat type binnen vijf maanden. Boeing werkt aan een oplossing voor een probleem dat vermoedelijk heeft geleid tot beide crashes. Wanneer die oplossing er is moeten verschillende luchtvaartautoriteiten er nog hun zegje over doen.

Ryanair benadrukt dat het vertrouwen houdt in de 737 MAX. Verschillende andere maatschappijen keerden het toestel al in min of meerdere mate de rug toe. Zo werden al grote orders bij Boeing geannuleerd en werd in plaats van de 737 MAX gekozen voor vliegtuigen van concurrent Airbus.