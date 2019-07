TKH stoot deel connectivity-activiteiten af

Gepubliceerd op | Views: 312

HAAKSBERGEN (AFN) - TKH Group verkoopt de meerderheid van zijn industriële connectivity-activiteiten. Daarover heeft het beursgenoteerde technologiebedrijf overeenstemming bereikt met de Nederlandse investeerder Torqx Capital Partners. Er wordt een nieuw bedrijf, genaamd Cable Connectivity Group, opgezet dat de aandelen van een groot deel van het betreffende onderdeel van TKH zal overnemen.

De activiteiten zullen worden gedesinvesteerd voor een ondernemingswaarde van 113 miljoen euro, terwijl TKH 17 miljoen miljoen euro in Cable Connectivity Group zal investeren om een minderheidsbelang van 44 procent te verwerven. De transactie kan naar verwachting in het derde kwartaal worden afgerond en zal dan resulteren in een eenmalige nettowinstbijdrage van tenminste 30 miljoen euro.

De desinvestering is onderdeel van het in juni aangekondigde Simplify and Accelerate-programma van TKH. Met deze strategische zet is volgens het bedrijf hierin een belangrijke eerste stap gezet. De resterende activiteiten uit het TKH-subsegment Industrial Connectivity Systems worden geïntegreerd in het Subsegment Manufacturing Systems.

Gevestigd in meerdere landen

Cable Connectivity Group gaat aangestuurd worden door Torqx en het zogeheten key-management van de werkmaatschappijen zal tevens participeren. "We zien goede kansen om commerciële synergieën tussen de werkmaatschappijen te realiseren en om de verkoopactiviteiten van de groep te versnellen", zegt managing partner Harmen Geerts van Torqx.

De betreffende activiteiten zijn gevestigd in Nederland, Duitsland, Italië en Polen. Het gaat om Jobarco, Pantaflex en Capable in Nederland, TKD Kabel en Schrade Kabel & Elektrotechnik in Duitsland, TKH Kabeltechniek in Polen en KC Industrie in Italië. De gezamenlijke omzet bedroeg vorig jaar 183,7 miljoen euro met een bedrijfsresultaat (ebita) van 15,4 miljoen euro. De werkmaatschappijen waren goed voor ruim 600 voltijdsbanen.