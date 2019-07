'Licht lager begin voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 949

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal dinsdag waarschijnlijk licht lager beginnen. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te openen. Beleggers kijken vooral uit naar de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan, Goldman Sachs en Wells Fargo, die later op de dag naar buiten komen.

Aan het handelsfront meldde persbureau Bloomberg dat de Wereldhandelsorganisatie (WTO) de Amerikanen waarschijnlijk groen licht geeft om importheffingen op 5 tot 7 miljard dollar aan Europese goederen op te leggen. De handelsorganisatie zal naar verwachting uiterlijk deze zomer een uitsluitsel geven. De zaak waar de sancties uit voortvloeien draait om de ruzie tussen de VS en de EU over de vermeende overheidssteun aan de Europese vliegtuigbouwer Airbus.

Op het Damrak blijft Galapagos in de schijnwerpers staan. Analisten van Raymond James verlaagden het advies voor het biotechnologieconcern. Galapagos steeg een dag eerder bijna 18 procent en bereikte de hoogste koers ooit na een miljardendeal met zijn Amerikaanse samenwerkingspartner Gilead Sciences.

Boete

Het in Amsterdam genoteerde telecomconcern VEON heeft Sergi Herrero benoemd tot operationeel directeur van VEON Ventures. Ook zal hij zitting nemen in het uitvoerend comité van VEON Group. Herrero werkt nu nog bij Facebook, als wereldwijd directeur betalingen en partnerschappen.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Bayer. De boete die het Duitse chemieconcern moet betalen aan een man die zegt kanker te hebben gekregen van onkruidverdelger Roundup is door een rechter in San Francisco verlaagd van 80 miljoen dollar (71 miljoen euro) naar 25 miljoen dollar (22 miljoen euro).

Overnamegesprekken

Aan het overnamefront ziet de Oostenrijkse sensormaker AMS af van een overname van Osram Licht. De onderneming had een rivaliserend bod uitgebracht op het Duitse verlichtingsbedrijf, dat al had ingestemd met een overnamebod van investeerders Bain Capital en Carlyle Group. Volgens AMS is er onvoldoende basis om de overnamegesprekken met Osram voort te zetten.

De Europese beurzen sloten maandag licht hoger. De AEX-index klom 0,3 procent tot 569,26 punten en de MidKap won 0,6 procent tot 805,81 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,5 procent. Ook Wall Street ging licht vooruit. De Dow-Jonesindex klom 0,1 procent tot 27.359,16 punten. De brede S&P 500 steeg een fractie en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent.

De euro was 1,1258 dollar waard, tegen 1,1256 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 59,52 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent in prijs tot 66,51 dollar per vat.