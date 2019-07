Groeizorgen drukken Nikkei

Gepubliceerd op | Views: 351

TOKIO (AFN) - In Japan, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs dinsdag lager gesloten. De afnemende Chinese economische groei, die een dag eerder bekend werd gemaakt, zorgde nog voor terughoudendheid op de Japanse markt. De op een grootste economie ter wereld groeide afgelopen kwartaal in het traagste tempo in 27 jaar. Daarnaast werd uitgekeken naar de bedrijfsresultaten die de komende weken naar buiten komen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,7 procent in de min op 21.535,25 punten. Telecomconcern SoftBank en robotmaker Fanuc, twee zwaargewichten in de index, verloren respectievelijk 1,2 en 1,5 procent. Autobouwer Toyota won 1,3 procent. Volgens zakenkrant Nikkei wil de Chinese overheid meer gebruikmaken van hybride voertuigen om de luchtvervuiling tegen te gaan en zich niet alleen richten op elektrische auto's. Dit zou positief zijn voor Toyota.

De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong ging 0,2 procent omhoog. De Kospi in Seoul dikte 0,4 procent aan. In Australië sloot de All Ordinaries 0,1 procent in de min. Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Reserve Bank of Australia bleek dat de centrale bank klaarstaat om de rente te verlagen.