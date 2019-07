AMS ziet af van overname Osram Licht

Gepubliceerd op | Views: 819

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - De Oostenrijkse sensormaker AMS ziet af van een overname van Osram Licht. Maandag werd bekend dat de onderneming een rivaliserend bod heeft uitgebracht op het Duitse verlichtingsbedrijf, dat al had ingestemd met een overnamebod van investeerders Bain Capital en Carlyle Group. Volgens AMS is er echter onvoldoende basis om de overnamegesprekken met Osram voort te zetten.

Het bod van de Oostenrijkers was met 38,50 euro per aandeel hoger dan dat van de twee andere partijen, die samen 35 euro per aandeel boden. Osram gaf evenwel direct aan dat de kans van slagen van het voorstel klein was.

Osram, dat in 2013 door Siemens op eigen benen werd gezet en al 110 jaar oud is, heeft het al tijden moeilijk. Dat komt mede door de zwakke prestaties van de auto-industrie en de mindere economische vooruitzichten wereldwijd.