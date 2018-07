Nauwelijks beweging op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 390

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten maandag halverwege de handelsdag weinig beweging zien. De blikken waren onder meer gericht op Helsinki, waar een topontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin plaatsvond. Ook verwerkten beleggers cijfers van onder meer vermogensbeheerder BlackRock en Bank of America. Ook gingen de olieprijzen flink omlaag.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent hoger op 25.034 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2799 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,2 procent omlaag tot 7813 punten.

Trump en Poetin spraken vooral over veiligheidszaken en de betrekkingen tussen beide landen. In een persconferentie na afloop werd niet gesproken over het opheffen van sancties van de Verenigde Staten tegen Rusland. Wel zei Trump onder meer de ontkenning van Poetin over inmenging in de Amerikaanse verkiezingen te geloven.

Bank of America

Bij de bedrijven zag Bank of America zijn omzet licht dalen. De winst ging echter sterk omhoog door onder meer kostenbesparingen en belastingvoordelen. De bank wil voor 26 miljard dollar teruggeven aan aandeelhouders en steeg bijna 4 procent.

BlackRock verhoogde zijn omzet en winst, maar verloor 0,9 procent aan beurswaarde. De grootste vermogensbeheerder ter wereld heeft 6,3 biljoen dollar onder beheer. Nabeurs geeft ook streamingvideodienst Netflix (plus 0,7 procent) een kijkje in de boeken. Ook de rest van de week barst het cijferseizoen goed los.

Tesla

De olieprijzen stonden onder druk door berichten dat Saoedi-Arabië meer olie zou kunnen leveren. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,5 procent minder op 67,79 dollar. Brentolie zakte 4,6 procent in prijs tot 71,79 dollar per vat. Oliegiganten Chevron en ExxonMobil zakten tot 1,2 procent.

Beleggers namen Tesla recente uitspraken van topman Elon Musk op Twitter niet in dank af en zetten het aandeel 3,6 procent lager. Musk reageerde op kritiek van een duiker die aan de redding van de Thaise voetballertjes heeft meegewerkt door de man een ,,pedo'' te noemen. Musk bood zelf ook zijn hulp aan, maar de duiker noemde dat een PR-stunt.

Euro

Amazon steeg verder 1,2 procent. De onlinewinkelier heeft zijn jaarlijkse Prime-dag met aanbiedingen voor mensen die een betaald lidmaatschap hebben. Vliegtuigbouwer Boeing (plus 1,3 procent) kondigde op de luchtvaartshow in het Britse Farnborough de nodige nieuwe orders aan.

De euro was 1,1712 dollar waard, tegen 1,1706 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.