Gepubliceerd op | Views: 338

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs is maandag met verlies gesloten. Dalende olieprijzen sleurden oliegerelateerde bedrijven, zoals AEX-zwaargewicht Shell, mee omlaag. Beleggers bekeken verder onder meer de Russisch-Amerikaanse top en keken uit naar de start van het cijferseizoen op het Damrak.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent in de min op 558,35 punten. De MidKap steeg juist 0,3 procent tot 777,95 punten. De beurs in Frankfurt klom 0,2 procent. Parijs en Londen verloren tot 0,8 procent.

De olieprijzen stonden onder druk door berichten dat Saoedi-Arabië meer olie zou kunnen leveren. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,8 procent minder op 68,29 dollar. Brentolie zakte 4 procent in prijs tot 72,35 dollar per vat.

Olie- en gasgigant Shell was de grootste daler onder de hoofdfondsen in Amsterdam met een verlies van 2,1 procent. Oliesectordienstverleners Fugro en SBM Offshore stonden met verliezen tot 3,6 procent ruim onderaan in de MidKap. Elders in Europa gingen branchegenoten als Total, BP en Eni tot 2,3 procent omlaag.

AkzoNobel

Altice Europe verloor uiteindelijk 0,7 procent. Het kabel- en telecomconcern verbeterde de liquiditeitspositie door een herfinanciering van een lening voor zijn Franse dochter. Verlichtingsbedrijf Signify was de grootste winnaar met een plus van 3,6 procent.

AkzoNobel won 0,5 procent. Oud-bestuursvoorzitters Aarnout Loudon en Kees van Lede roepen het zittende bestuur van het verfbedrijf op om het kwakkelende pensioenfonds middels een financiering te versterken.

Deutsche Bank

In de MidKap was OCI de grote winnaar met een plus van 4 procent. Kempen startte het volgen van de kunstmestproducent met een koopadvies. Voedingsbedrijf Wessanen kampte met een adviesverlaging door ABN AMRO en stond bijna onderaan met een min van 1,4 procent. Air France-KLM steeg 0,3 procent na samenvoeging van zijn Chinese joint ventures met Xiamen Airlines en China Southern Airlines.

Deutsche Bank maakte in Frankfurt een koerssprong van 7,3 procent. De grootste bank van Duitsland kwam met voorlopige cijfers over het afgelopen kwartaal die beter waren dan verwacht.

Euro

De bouwer van onder meer liften Kone ging 1,4 procent omhoog Helsinki. De grootaandeelhouders van het Duitse staalconcern ThyssenKrupp en het Finse industriële concern hebben volgens het Duitse Handelsblatt gesproken over een mogelijke fusie van de liftactiviteiten van beide bedrijven.

De euro was 1,1706 dollar waard, tegen 1,1671 dollar op vrijdag.