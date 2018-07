Wall Street begint voorzichtig aan de week

Gepubliceerd op | Views: 157

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag zonder grote bewegingen aan de nieuwe handelsweek begonnen. De blikken zijn onder meer gericht op Helsinki, waar een topontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin plaatsvindt. Ook verwerkten beleggers cijfers van onder meer vermogensbeheerder BlackRock en Bank of America en een publicatie over de detailhandelsverkopen.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent hoger op 25.046 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg een fractie tot 2802 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,1 procent vooruit tot 7835 punten.

Trump en Poetin ontmoeten elkaar in Helsinki. Daar praten ze vooral over veiligheidszaken en de betrekkingen tussen beide landen. Mogelijk kan uit de gesprekken worden afgeleid of de Verenigde Staten de sancties tegen Rusland gaan opheffen.

Netflix

BlackRock verhoogde zijn omzet en winst, maar verloor 0,9 procent aan. De grootste vermogensbeheerder ter wereld heeft 6,3 biljoen dollar onder beheer. Ook Bank of America kwam met kwartaalcijfers. De omzet van de bank daalde licht, maar de winst ging sterk omhoog door onder meer kostenbesparingen en belastingvoordelen. Bank of America wil voor 26 miljard dollar teruggeven aan aandeelhouders en steeg 1,5 procent.

Nabeurs geeft ook streamingvideodienst Netflix (plus 1,1 procent) een kijkje in de boeken. Ook de rest van de week barst het cijferseizoen goed los. Vliegtuigbouwer Boeing (plus 0,9 procent) kan ook op de nodige belangstelling van beleggers rekenen. Het bedrijf kreeg op de luchtvaartshow in het Britse Farnborough de nodige nieuwe orders.