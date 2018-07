BlackRock-interesse stuwt waarde crypto's

Gepubliceerd op | Views: 832

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Cryptomunten als bitcoin, ripple en ethereum wonnen maandag op de verschillende handelsplatformen meer dan 5 procent aan waarde. Reden voor de opleving was de vermeende interesse van 's werelds grootst vermogensbeheerder BlackRock in digitale valuta.

BlackRock zou volgens berichten een team hebben gevormd om te onderzoeken hoe de vermogensbeheerder kan profiteren van de handel in cryptomunten en blockchain-technologie. Mogelijk wil BlackRock een actieve rol gaan spelen op de termijnmarkt voor cryptomunten.

Een woordvoerder van BlackRock wilde niet op de geruchten ingaan. Wel verklaarde het concern dat er actief wordt gekeken naar blockchain, de technologie die ten grondslag ligt aan crypto's.