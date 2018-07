Linde verkoopt bezittingen in Amerika

Gepubliceerd op | Views: 276 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse producent van industriële gassen Linde verkoopt een groot deel van zijn Noord- en Zuid-Amerikaanse bezittingen aan investeerders Messer en CVC. De overnamesom voor de divisie, die vorig jaar goed was voor een omzet van 1,4 miljard euro, bedraagt circa 2,8 miljoen euro.

De verkoop is onderdeel van het goedkeuringsproces voor de fusie tussen Linde en het Amerikaanse Praxair. De bedrijven willen voor eind oktober alle goedkeuring van toezichthouders rond hebben. Om die reden deed Praxair eerder al zijn Europese activiteiten over aan zijn Japanse branchegenoot Taiyo Nippon Sanso.

Met de fusie van Praxair en Linde is een bedrag gemoeid van 45 miljard dollar en ontstaat 's werelds grootste leverancier van industriële gassen. De bedrijven werden het vorig jaar eens over een samengaan, nadat eerdere onderhandelingen waren stukgelopen. Nog altijd wordt de afronding van de deal in de tweede helft van dit jaar verwacht.