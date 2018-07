BAM-dochter bouwt mee aan Feyenoord City

Gepubliceerd op | Views: 458

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM gaat aan de slag met een project voor Feyenoord City, het gebied rond het nieuw te bouwen voetbalstadion van Feyenoord in Rotterdam. Dochteronderneming AM is samen met het architectenbureau Barcode geselecteerd voor de ontwikkeling van een appartementencomplex aldaar.

AM begint na de zomer met de voorbereiding op de bouw van het complex, waarvan de bouw in het eerste kwartaal van 2020 moet beginnen. De ruim 250 appartementen zijn energieneutraal en bedoeld voor de vrije sector. Naast woningen bestaat het complex op de hoek van de 2e Rosestraat en Laan op Zuid uit parkeerruimtes en faciliteiten voor sport, vermaak en maatschappelijke projecten.

Financiële details zijn niet bekendgemaakt.