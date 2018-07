quote: Helvan '18 schreef op 16 jul 2018 om 12:26:

Ach schei toch uit, financials wil je echt niet in zitten..



Deutsche bank bijvoorbeeld heeft z'n aandelenkoers lager dan 2008, da's een bearmarkt ding, gelijk aan waar elk andere financial in zit.



Bearmarkt voor financials, en Deutsche bank…, zijn nog lang niet voorbij, sterker nog zal alleen nog maar intensiveren!..

Lijkt mij niet. Ik denk dat we de bodem bij DB wel gezien hebben. Het zal misschien niet hard omhoog gaan maar bij een verdere daling is er altijd wel een financiële partij die interesse heeft. Al was het maar in bepaalde delen van DB. DWS zal in delen verkocht worden, DPB geïntegreerd in DB (funding +) en de IB-USA activiteiten stevig afgebouwd. Als je de tijd van leven hebt kan je hier een mooi resultaat mee boeken.