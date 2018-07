Cijfers Deutsche Bank beter dan verwacht

Gepubliceerd op | Views: 1.326

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Deutsche Bank heeft voorlopige cijfers over het afgelopen kwartaal gemeld die beter zijn dan verwacht. Op de beurs in Frankfurt zat het aandeel van de grootste bank van Duitsland duidelijk in de lift.

Deutsche Bank gaf aan voor het tweede kwartaal een nettowinst te verwachten van 400 miljoen euro, met een winst voor belastingen van circa 700 miljoen euro. Die prestaties liggen aanzienlijk boven de verwachtingen van analisten. Zij rekenden in doorsnee op een nettoresultaat van 159 miljoen euro en een winst voor belastingen van 321 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2017 was dit respectievelijk 466 miljoen en 822 miljoen euro. Deutsche Bank maakt volgende week woensdag definitieve cijfers bekend.

Op de beurs in Frankfurt schoot de koers van Deutsche Bank na het bericht met 6,6 procent omhoog. De beurskoers is de afgelopen tijd sterk gedaald na tegenvallende prestaties en gerommel in de top bij het financiële concern.