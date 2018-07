Volkswagen Leasing wil branchegenoten kopen

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: autoindustrie

DEN HAAG (AFN) - Volkswagen Leasing wil twee branchegenoten overnemen. Het bedrijf staat op het punt de bedrijven Autolease Beheer en XLEasy te kopen, zo maakt de Autoriteit Consument & Markt bekend. De marktwaakhond moet de overname nog goedkeuren.

Volkswagen Leasing is onderdeel van de financiële tak van Volkswagen in Nederland. Het bedrijf houdt zich naast leasen ook bezig met de verhuur van personenauto's en lichte bedrijfswagens. Autolease Beheer is voornamelijk actief op de zakelijke markt voor lease. XLEasy bedient daarentegen de leasemarkt voor particulieren.