AMSTERDAM (AFN) - Bij de presentatie van de resultaten van verfbedrijf AkzoNobel zal de aandacht ook uitgaan naar de huidige stand van zaken in het geschil tussen het bedrijf en de vakbonden over een nieuwe cao. Vooral de gevraagde bijstorting in het pensioenfonds van Akzo is een pijnpunt bij de onderhandelingen. De kwestie heeft al tot meerdere stakingen geleid.

Volgens de vakbonden is het niet meer dan redelijk om een deel van de opbrengsten van de verkoop van de divisie Specialty Chemicals te gebruiken voor eenmalige storting in het pensioenfonds van 400 miljoen euro. Ook oud-bestuursvoorzitters van AkzoNobel roepen het zittende bestuur van het verfbedrijf op om het kwakkelende pensioenfonds te versterken.

Akzo besloot vorig jaar al om zijn speciaalchemietak af te splitsen. Zo hoopte het bedrijf zijn aandeelhouders tevreden te stellen nadat een mogelijk lucratieve overname van het gehele bedrijf door branchegenoot PPG Industries vorig jaar niet doorging. De deal moet voor het einde van het jaar volledig zijn afgerond.

Omzet

Akzo zal het tweede kwartaal van het jaar afgesloten hebben met een lagere winst op een omzet die eveneens lager zal uitvallen, zo blijkt uit een analistenconsensus die op de website van Akzo is gepubliceerd. De omzet komt volgens de marktkenners uit op bijna 2,5 miljard euro. Het bedrijfsresultaat bedraagt 312 miljoen euro. De operationele winst daalt naar 216 miljoen euro.

Marktkenners wezen eerder al op het negatieve effect van hogere grondstofprijzen. Akzo had ten tijde van de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal al een eerste prijsverhoging doorgevoerd en wil de prijzen verder verhogen, maar gaf direct aan dat het meerdere kwartalen kan duren voor de effecten daarvan volledig doorwerken. De cijferpresentatie van Akzo staat woensdag voorbeurs op de agenda.