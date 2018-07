Aegon koopt dienstverlener Robidus

Gepubliceerd op | Views: 1.161 | Onderwerpen:

DEN HAAG (AFN) - Verzekeraar Aegon neemt Robidus over. De dienstverlener op het gebied van sociale zekerheid is nu nog in handen van investeerder Avedon Capital Partners. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Aegon wil door de aankoop meer diensten op het gebied van inkomensbescherming aan kunnen bieden. De twee bedrijven werkten al jaren samen. Robidus kan door de overname meer investeren in onder meer technologische oplossingen.

Aegon krijgt zo'n 95 procent van het bedrijf in handen, de rest blijft in handen het managementteam van Robidus.