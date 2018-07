Berenberg verlaagt advies Adyen

Gepubliceerd op | Views: 776 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Berenberg verlaagt zijn beleggingsadvies voor betalingsverwerker Adyen van buy naar hold na de opmars van het aandeel in de afgelopen tijd.

Berenberg ging eind juni Adyen volgen met een koopadvies en een koersdoel van 590 euro. Inmiddels heeft Adyen dat koersdoel bereikt. Volgens Berenberg is de sterke positie van Adyen in de markt voor betalingsverkeer nu ingeprijsd in de beurskoers. De beleggingsadviseur had eerder al gesteld dat Adyen goed is gepositioneerd ten opzichte van traditionele financiële instellingen en nieuwkomers op de markt.