Wederom kapitaalinjectie voor Lavide

Gepubliceerd op | Views: 429

ALKMAAR (AFN) - Lavide heeft via een kapitaalinjectie zijn eigen vermogen versterkt en de liquiditeit vergroot. Dat werd maandag bekendgemaakt. Het gaat wederom om een injectie van in totaal 82.500 euro.

Hiervoor heeft Lavide twee financieringsovereenkomsten gesloten met twee investeerders, waarvan de namen niet bekend zijn gemaakt. In totaal worden 150.000 nieuwe aandelen uitgegeven voor de deal, tussen 13 juli en 22 juli.

Daarnaast verstrekt Lavide opties ter verkrijging van in totaal 150.000 aandelen tegen betaling van dezelfde uitoefenprijs. De opties hebben een looptijd tot 1 augustus 2019 en zijn niet beschermd tegen verwatering.

Convertible loan note

Ook is Lavide met verschillende houders van converteerbare obligaties overeengekomen dat deze worden omgezet in aandelen Lavide. Het gaat om twee leningen van 50.000 euro van C.P. Scholten die worden omgezet in 120.000 aandelen Lavide en twee leningen van 15.000 euro van F.J.M. van Empelen die worden omgezet in 36.000 aandelen Lavide.

Met topman Vincent Poorter is overeenstemming bereikt over het volstorten van 70.000 euro van de in 2016 overeengekomen convertible loan note.