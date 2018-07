'Damrak begint week vrijwel vlak'

Gepubliceerd op | Views: 1.093

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent maandag naar verwachting vrijwel vlak. Ook de andere Europese beurzen lijken zonder grote koersuitslagen te beginnen. Op het Damrak wordt het cijferseizoen dinsdag officieus afgetrapt door TomTom. De AEX-bedrijven ASML, AkzoNobel en Unilever openen deze week eveneens de boeken.

Beleggers kijken ook met een schuin oog naar de topontmoeting van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin maandag in de Finse hoofdstad Helsinki. De twee staatshoofden zullen onder meer praten over Syrië en de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

Daarnaast wordt uitgekeken naar de verklaringen die Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, dinsdag en woensdag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres.

Heijmans

Aan het brexit-front waarschuwde de Britse premier Theresa May de critici binnen haar partij dat een boycot van haar brexit-strategie de geplande uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op het spel kan zetten.

Op het Damrak liet Heijmans weten een opdracht te hebben gekregen voor nieuwbouwprojecten in Amsterdam ter waarde van 35 miljoen euro. Advies- en ingenieursbureau Arcadis maakte bekend een nieuwe bestuurder voor Azië en Oceanië te hebben benoemd. Greg Steele, die de afgelopen acht jaar de baas was van de Australische activiteiten van Arcadis, gaat die rol vervullen.

Ajax

De in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie Core Laboratories kondigde aan in het derde kwartaal een dividend uit te keren van 0,55 dollar per aandeel in contanten. De twee voorgaande kwartalen bedroeg het dividend ook telkens 0,55 dollar per aandeel.

Ook Ajax staat in het nieuws. Daley Blind wordt de duurste speler ooit van de Amsterdamse voetbalclub. Volgens De Telegraaf hebben Ajax en Manchester United mondelinge overeenstemming bereikt over een transfersom van 16 miljoen euro. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot maximaal 21 miljoen euro.

Olie

De aandelenbeurzen in het Verre Oosten gingen maandag licht omlaag. Beleggers verwerkten een stroom aan Chinese cijfers, waaronder een economische groei van 6,7 procent in het tweede kwartaal. Dat is de traagste vooruitgang sinds 2016.

De Europese beurzen sloten vrijdag hoger. De AEX-index klom 0,6 procent tot 560,12 punten en de MidKap dikte 0,3 procent aan tot 775,71 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen kregen er tot 0,4 procent bij. Ook Wall Street ging met winst het weekeinde in.

De euro was 1,1702 dollar waard, tegen 1,1671 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 70,56 dollar. Brentolie zakte ook 0,6 procent in prijs, tot 74,86 dollar per vat.