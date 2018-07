Beurzen Azië lager na Chinese cijfers

Gepubliceerd op | Views: 620 | Onderwerpen: Azië, China

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurzen in het Verre Oosten gingen maandag omlaag. Beleggers verwerkten een stroom aan Chinese macro-economische cijfers. Tevens werd uitgekeken naar de verklaringen die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell dinsdag en woensdag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres.

De beurs in Shanghai zakte 0,8 procent. De economie van China groeide in het tweede kwartaal met 6,7 procent op jaarbasis. Dat is de traagste vooruitgang sinds 2016. In het eerste kwartaal groeide de tweede economie van de wereld nog met 6,8 procent. Daarnaast bleek dat de industriële productie in juni met 6 procent is gestegen en de winkelverkopen met 9 procent zijn toegenomen.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent lager. De Chinese telecomfabrikant ZTE maakte een koerssprong van 10 procent na het opheffen van het verbod van de Verenigde Staten om technologie van Amerikaanse bedrijven te kopen. De All Ordinaries in Sydney leverde 0,5 procent in en de Kospi in Seoul verloor 0,4 procent. De beurs in Japan was gesloten vanwege een nationale vrije dag.