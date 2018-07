Papa John's zet boegbeeld verder op afstand

Gepubliceerd op | Views: 453

LOUISVILLE (AFN/BLOOMBERG) - Papa John's heeft de banden met oprichter John Schnatter verder verbroken. De gewezen topman is nu ook niet meer welkom op het hoofdkwartier van de pizzaketen. Eerder was zijn beeltenis al van alle marketinguitingen afgehaald. Reden voor de breuk zijn racistische uitlatingen.

Schnatter kwam in opspraak nadat hij tijdens een interview met Forbes racistische uitlatingen deed. Hij was eerder al in de problemen gekomen vanwege zijn commentaar op donkere spelers in de American footballcompetitie, die niet willen knielen tijdens het volkslied uit protest tegen racisme.

Schnatter stapte eerder al op als baas van Papa John's, maar zit nog wel in het bestuur van de onderneming. Ook heeft hij nog circa 30 procent van de aandelen in handen. Papa John's hoopt binnen enkele weken een nieuwe topman te benoemen.