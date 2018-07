'Ex-top AkzoNobel mengt zich in pensioenconflict'

Volgens een ingezonden opiniestuk in het FD van afgelopen vrijdag ("De vakbonden varen een gevaarlijke koers in hun conflict met AkzoNobel", Coen Teulings) heeft men de pensioenregeling bij AkzoNobel omgezet van defined benefit naar defined contribution in 2005. Daarmee is het risico verlegd van werkgever naar werknemer (dit is bij heel veel pensioenregelingen gebeurd).



Het interessante is nu dat de omzetting van de pensioenvoorziening plaats heeft gehad in de tijd dat Loudon commissaris was bij AkzoNobel, en van Lede was tot 2003 bestuursvoorzitter van Akzo. Hebben de heren toch achteraf spijt van hun beslissing?