Softwarebedrijf Oracle voelt pandemie in resultaten

Gepubliceerd op | Views: 338

REDWOOD SHORES (AFN) - De leverancier van bedrijfssoftware Oracle heeft in het afgelopen kwartaal een lagere omzet geboekt. Het bedrijf had er volgens topvrouw Safra Catz last van dat bedrijven in sectoren die hard door de coronacrisis zijn geraakt aankopen van softwarelicenties uitstelden.

In het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar van Oracle bedroeg de omzet 10,4 miljard dollar, een daling van 6 procent op jaarbasis. Vooral het uitstel van investeringen in software in de horeca, detailhandel en transportsector raakte de verkopen volgens Catz.

Oracle wist de operationele winst wel met 1 procent op te voeren tot 4,3 miljard dollar. Onder de streep resteerde 3,1 miljard euro, tegenover een nettowinst van bijna 3,9 miljard dollar een jaar eerder. Hier speelde onder andere een hogere voorziening voor belastingen een rol.