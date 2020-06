Optimisme overheerst op groen Wall Street

Optimisme overheers......

Alsof we niet optimistisch mogen zijn. Het gaat voortreffelijk in de wereld, fantastische economieën geen corona, en een onvoorstelbaar grote hoeveelheid geld....een berg die niet op te krijgen is.

Trumpie moet nu toch echt zijn verkiezingsbelofte nakomen en vraagt daarvoor 1000 miljard.

Iedereen blij incl. Trump die op deze manierZEKER herkozen wordt. Veel werklozen wereldwijd, en alsmaar stijgende beurzen. Als iedereen straks weer een baantje heeft dan gaan we echt door het dak. De jeugd gaat een geweldige toekomst tegemoet.....