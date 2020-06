Winsten houden aan op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 247

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag tussentijds nog altijd duidelijk op winst. Beleggers verwerkten verklaringen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell voor het Congres. De Federal Reserve maakte eerder al deze week bekend bedrijfsobligaties op te gaan kopen, wat het sentiment op de markten goed deed. Daarnaast waren cijfers over de winkelverkopen in de Verenigde Staten veel beter dan verwacht.

De Dow-Jonesindex stond stond omstreeks 19.45 uur 2,2 procent hoger op 26.322 punten. De brede S&P 500 klom 2 procent tot 3131 punten en techbeurs Nasdaq won 1,9 procent tot 9910 punten.

Fed-preses Jerome Powell herhaalde tegenover congresleden nogmaals dat er nog veel onzekerheid is over het herstel van de Amerikaanse economie na de klap van het coronavirus. Daarbij onderstreepte hij dat de huidige lage rentestanden van de centralebankenkoepel, die rond de 0 procent liggen, gehandhaafd blijven totdat de weg naar economisch herstel duidelijk is ingeslagen.

McDonald's

Amerikaanse winkeliers zagen hun verkopen in mei deels herstellen van de sterke daling een maand eerder, met een stijging van bijna 18 procent op maandbasis. Die toename in de voor de Amerikaanse economie belangrijke sector was veel sterker dan in doorsnee werd aangenomen. Winkelketens als Macy's, Nordstrom en Abercrombie & Fitch stegen tot 13,6 procent.

McDonald's meldde in een update over de verkoopcijfers dat Amerikanen weer vaker naar restaurants van de fastfoodketen gaan. Het aandeel werd 1,1 procent meer waard.

Apple

Apple won 2,5 procent, ondanks de aankondiging van de Europese Commissie van een mededingingsonderzoek naar de techreus. Brussel wil nagaan of de maker van iPhones zich schuldig maakt aan misbruik van zijn machtspositie via zijn App Store en betalingsdienst Apple Pay.

WW International maakte melding van sterke groei van het aantal digitale abonnementen voor zijn afslank- en dieetprogramma's door de coronacrisis en werd 18,1 procent meer waard. Eli Lilly schoot 16,5 procent omhoog na goed ontvangen onderzoeksresultaten voor een longkankermedicijn.

De euro was 1,1262 dollar waard, tegenover 1,1257 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 3,2 procent meer waard op 38,22 dollar. Brentolie steeg 3,1 procent tot 40,94 dollar.