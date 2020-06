Hotelketen Hilton schrapt 2100 kantoorbanen vanwege crisis

Gepubliceerd op | Views: 414

NEW YORK (AFN/RTR) - De Amerikaanse internationale hotelketen Hilton Worldwide Holdings is van plan wereldwijd ongeveer 2100 kantoorbanen te schrappen. Door de coronacrisis is het toerisme buitengewoon hard geraakt en daar ondervinden grote hotelketens enorm veel last van omdat gasten wegblijven.

Hilton spreekt van ongekende uitdagingen voor de reis- en toerismesector door de crisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Naast het wereldwijde banenverlies gaat Hilton ook personeel langer op verlof sturen, werknemers korter laten werken en salarissen langer verlagen.

De maatregelen zijn volgens het bedrijf nodig om de financiën te versterken en kosten te besparen om de crisis door te komen. "Nog nooit in de 101-jarige geschiedenis van Hilton heeft de hotelindustrie een wereldwijde crisis meegemaakt die het reizen vrijwel volledig heeft platgelegd", zegt topman Christopher Nassetta. De onderneming en haar dochtermerken hebben duizenden hotels door de hele wereld. In Nederland gaat het om dertien hotels, waaronder het Waldorf Astoria in het centrum van Amsterdam.