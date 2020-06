Technologiebedrijf Nedap verwacht lagere resultaten door crisis

Gepubliceerd op | Views: 26

GROENLO (AFN) - Technologiebedrijf Nedap verwacht in de eerste helft van dit jaar een geringe omzetdaling door de coronacrisis, met een sterkere daling van het bedrijfsresultaat. Dat maakte het bedrijf dat actief is met technologie en software voor bijvoorbeeld beveiliging, zorg, uitzendbranche en winkels bekend in een extra handelsbericht voor de jaarvergadering die staat gepland voor 25 juni.

Nedap had een goede start van het jaar, met een omzetgroei in het eerste kwartaal van 9 procent. Maar in de afgelopen twee maanden ging de omzet omlaag ten opzichte van vorig jaar als gevolg van de crisis. Voor het tweede kwartaal wordt dan ook een lagere omzet verwacht. Het lagere bedrijfsresultaat hangt samen met groei van het aantal werknemers in 2019, aldus Nedap.

In april trok Nedap nog zijn omzetprognoses voor dit gehele jaar in vanwege de onzekerheden rond de coronacrisis en schrapte het bedrijf het dividend over 2019. Volgens Nedap zal in de tweede helft van dit jaar wanneer meer zicht is op de ontwikkeling van de onderneming en indien de financiële resultaten dit toelaten een interim-dividend worden overwogen.