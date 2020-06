Amsterdamse beurs bouwt voorsprong uit

Gepubliceerd op | Views: 1.209

AMSTERDAM (AFN) - De winsten op de aandelenbeurs in Amsterdam zijn dinsdag tussentijds opgelopen. Financieel dienstverleners behoorden tot de grootste winnaars in de AEX. Ook elders in Europa stonden de belangrijkste graadmeters op forse winst.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde een kwartier na het openen van de beurzen in New York 3,7 procent hoger op 561,48 punten. De MidKap steeg 3,5 procent tot 761,78 punten. Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 3,8 procent.

Alle 25 AEX-bedrijven gingen vooruit. ABN AMRO voerde de hoofdfondsen aan met een winst van 8,8 procent, terwijl ook andere financials als ING, Aegon en ASR in het linkerrijtje stonden.

Air France-KLM

In de MidKap behoorde luchtvaartcombinatie Air France-KLM tot de kopgroep met een plus van 7,3 procent. De Franse luchtvaartmaatschappij Air France gaat met een deel van haar binnenlandse verbindingen stoppen, om aan milieueisen van de Franse overheid te voldoen. Beursintermediair Flow Traders was een van de weinige dalers, met een min van 0,8 procent.

Bij vastgoedfonds NSI werd een eerdere winst omgebogen in een klein verlies van 0,1 procent. Het fonds heeft in het lopende kwartaal al een groot deel van zijn huurinkomsten binnengehaald. De huurders in de retailsector hebben volgens het bedrijf de meeste moeite om te voldoen aan hun betalingsverplichtingen.

Alfen

Alfen steeg 0,3 procent bij de kleinere bedrijven. De laadpalenmaker plaatste bijna 1,8 miljoen nieuwe aandelen. Dat leverde bruto circa 51 miljoen euro op. Alfen wil met de opbrengst van de uitgifte investeringen doen en zijn werkkapitaal vergroten.

De Europese bouwbedrijven waren in trek na het nieuws dat de Amerikaanse regering omgerekend zo'n 900 miljard euro aan financiering voor infrastructuur wil vrijmaken. In Amsterdam won BAM 5,1 procent terwijl staalfabrikant ArcelorMittal bijna 6,8 procent won.

De euro was 1,1280 dollar waard, tegen 1,1271 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse werd 4,4 procent duurder op 38,67 dollar. Brentolie kostte 4 procent meer op 41,30 dollar.