Winsten op Wall Street na meevallende winkelverkopen

Grote instroom van nieuwe beleggers handelt vooral uit FOMO.



En je opmerking in vorige bericht over VS beurzen "Op basis van welke kennis durven investeerders miljarden in te leggen", daar geldt juist het ontbreken van kennis als reden. Er is de afgelopen maanden, en nu nog, wederom een ongekend grote instroom van nieuwe, onervaren particuliere beleggers die handelen zonder enige kennis anders dan dat alles omhoog lijkt te gaan, dus kopen maar. Zo krijg je voorlopig een trend die zichzelf in stand houdt. Maar deze beleggers (kun je geen investeerders noemen) kijken echt niet naar koers-winst-verhoudingen die even hoog staan als tijdens de dot.com bubbel. Op het moment wordt er gekocht op basis van blinde hoop en uitgaande van een perfect V-herstel, waarbij niet meer wordt gekeken naar bedrijfscijfers of koers-winst ratio's. Daarom doen de nieuwe particuliere beleggers het de afgelopen maanden ook beter dan ervaren beleggers en fondsmanagers omdat blind kopen zonder naar cijfers te kijken op het moment gewoon werkt.

Volgens mij zijn particulieren niet bepalend op beurzen als de Amerikaanse. Particulieren worden volledig overschaduwd door institutionele beleggers.Er zijn hier andere dingen aan de hand:- koers winst verhoudingen zijn betekenisloos op de bodem van een crisis. Als net alle winsten zijn ingestort, is het wiedes dat de aandelen er duur uitzien. Doorgewinterde beleggers kijken daar doorheen. Het is niet relevant dat de k/w van bedrijf X 50 is. Het is relevant dat bedrijf X deze situatie gaat overleven en daarna mogelijk zelfs marktaandeel wint omdat een aantal zwakkere concurrenten zijn omgevallen. Dat is waar je naar moet kijken.- corona is heel vervelend, en vreselijk voor wie het krijgt, maar het gaat de mensheid niet uitroeien. Op een gegeven moment is het uitgewoed. En op een gegeven moment gaat er iets op gevonden worden. Hopelijk een vaccin, maar een medicijn dat de symptomen effectief onderdrukt is ook al goed. De grote vraag is of we het ergste gehad hebben of niet. De beurs denk van wel.- obligaties zijn nog veel duurder, met veel minder winstpotentieel. Er is nog steeds geen alternatief. Het kapitaal moet ergens heen.- in de VS gaan veel mensen alles verliezen, maar de VS kan ook snel weer terugkomen. Dat hebben ze in vorige crisissituaties bewezen. Schulden zijn daar minder verlammend dan hier omdat particulieren zich gemakkelijker en met minder blijvende consequenties bankroet kunnen laten verklaren. De meeste mensen, zeker de goed betaalden, houden hun baan gewoon. Die houden nu misschien de hand op de knip, maar het geld in die knip vliegt niet weg. Dat gaat gewoon uitgegeven worden als iedereen zich weer wat zekerder voelt.Amerikaanse werkgevers zijn behoorlijk tolerant voor werknemers met een vlekje. Het is onthullend hoeveel mensen gewoon zeggen dat ze aan de drugs zijn geweest en/of in de gevangenis hebben gezeten en een baan hebben. Misschien geen fantastische baan, maar een baan. Die zouden hier nooit meer aan de bak komen, want waar rook is, is vuur. Daardoor zijn er veel minder mensen die semi-permanent uitgeschakeld zijn.De VS wordt nogal eens afgeschreven, ook door Amerikanen trouwens als die het toevallig niet eens zijn met de zittende president, maar dat is nog iedere keer prematuur gebleken. Hoe graag de goegemeente het ook wil geloven.