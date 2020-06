Herstel in Amerikaanse industrie minder dan verwacht

Gepubliceerd op | Views: 910

WASHINGTON (AFN) - De industriële productie in de Verenigde Staten is in mei langzamer opgekrabbeld dan verwacht. In april kende de sector door de coronacrisis een historische daling van de productiviteit, en dat dal was volgens herziene cijfers bovendien dieper dan aanvankelijk gemeld.

De productie steeg vorige maand met 1,4 procent ten opzichte van april, zo meldde de Federal Reserve. Economen rekenden in doorsnee op een stijging met 3 procent. In april ging de productie in de Amerikaanse industrie volgens een herzien cijfer met 12,5 procent onderuit omdat veel Amerikaanse fabrieken stil lagen vanwege de virusuitbraak. Eerder werd nog een daling van 11,2 procent gemeld. Ook in maart was krimp te zien.

De bezettingsgraad in de industrie van de VS kwam vorige maand uit op 64,8 procent tegen 64 procent een maand eerder. Ook op dit punt waren economen door de bank genomen optimistischer.