Transavia schikt in rechtszaak 'coronavouchers'

AMSTERDAM (ANP) - De rechtszaak tegen Transavia om de 'coronavouchers' is van de baan en de luchtvaartmaatschappij gaat passagiers het volledige ticketbedrag terugbetalen. Duizenden passagiers hebben vanwege de coronacrisis in ruil voor hun geannuleerde vlucht een voucher gekregen maar een aantal nam daar geen genoegen mee en spande samen met claimbureau Aviclaim een rechtszaak aan. In totaal krijgen 85 klanten van Transavia bij elkaar ruim 20.000 euro aan vliegtickets terug met de schikking.

Die zaak betrof niet alleen Transavia, maar ook KLM. Die laatste maatschappij schikt niet en laat de rechtszaak doorgaan. Dat is volgens Aviclaim opvallend omdat KLM net als Transavia vorige week nog meldde iedereen te gaan uitbetalen die graag het geld van het vliegticket terug wil hebben. Eerder boden de luchtvaartmaatschappijen alleen reizigers waarvan de vlucht na een bepaalde datum was geannuleerd geld terug.

In totaal hebben meer dan 7500 passagiers zich gemeld bij Aviclaim. Het claimbureau meldt dat er ondertussen bij 66 verschillende luchtvaartmaatschappijen claims liggen.