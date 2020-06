Unilever wil in Nederland obligaties uitgeven voor ECB-voordeel

Gepubliceerd op | Views: 417 | Onderwerpen: Nederland, obligaties

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het was- en voedingsmiddelenconcern Unilever wil in Nederland obligaties uitgeven ook nadat het afscheid neemt van de Brits-Nederlandse structuur. De voornaamste motivatie is om onder het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) te blijven vallen. De ECB koopt alleen obligaties van bedrijven op die een financieringsentiteit in de Europese Unie hebben.

De ECB heeft momenteel een positie in 17 verschillende obligaties van Unilever, ter waarde van bijna 12 miljard euro. Dat is bijna de helft van alle uitstaande obligaties van de producent van consumentengoederen. Het opkoopprogramma zorgt voor extra vraag naar obligaties en houdt daarmee de financieringskosten lager dan waar ze zonder de bemoeienis van de ECB zouden zijn.

In het verleden trad de ECB hard op in vergelijkbare situaties. Toen handelshuis Glencore zijn financieringsentiteit van Luxemburg naar een van de Kanaaleilanden verplaatste, deed de centrale bank alle obligaties van het concern van de hand.