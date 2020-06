Europese Commissie onderzoekt machtsmisbruik Apple

Apple, Amazon, Google en Facebook zouden allemaal aangepakt moeten worden vanwege anti-competitieve praktijken. Apple vanwege de bevoordeling van eigen diensten in de App Store, Amazon vanwege het misbruiken van data van externe verkopers ten gunste van zijn eigen producten, Google vanwege het bevoordelen van eigen diensten in zijn zoekmachine en Facebook vanwege misbruik van data van zijn gebruikers, en het liegen tegen de EC over de integratie van Whatsapp gegevens in Facebook. En dan heb ik het nog niet over de belastingontwijking van al deze partijen.