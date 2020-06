Fed zet ook Europese beurzen hoger

Geweldig dat bankdirecteuren de beurs kunnen beïnvloeden door alsmaar de geldpers in een hogere versnelling te laten draaien......misschien komt er ooit nog eens het besef dat er ook geld verdiend moet worden om de enorme schuldenberg een beetje af te bouwen. Wereldwijd enorme werkloosheid, en overheden die de "salarissen"gewoon even doorbetalen.

Wellicht een idee om de gehele Nederlandse bevolking maar van een "salaris"te voorzien. Kunnen we met zijn allen gewoon op vakantie. Niet in Nederland, immers dan werkt er werkelijk niemand meer......